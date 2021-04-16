Услуги в смартфоне во время локдауна: в Минюсте назвали опции

Начальник Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев) Кирилл Миненко в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о том, как украинцы во время локдауна могут получить государственные услуги, чтобы не подвергать себя опасности заражения коронавирусом.

По его словам, с помощью портала "Дія" можно получить регистрацию рождения ребенка, оформить финансовую помощь при рождении, а также воспользоваться другими государственными услугами.

На портале регистрации актов гражданского состояния можно подать заявления на регистрацию брака и выбрать желаемую дату церемонии. Однако церемония проводится только оффлайн, в присутствии обоих молодоженов.

На сайте Министерства юстиции предусмотрена функция онлайн-погашения штрафов, в частности, за нарушение Правил дорожного движения. Там же можно проверить наличие штрафов.