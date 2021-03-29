Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Понедельник, 29 марта

Obozrevatel Видео 21:30, 29.03.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Ждем еще одну! Украина может получить американскую вакцину против Covid-19.

  • Обострение на Донбассе. Киев призвал мир осудить действия пророссийских боевиков на Донбассе.

  • Лета много не бывает! Климатологи говорят, что теплая погода в Украине и мире может держаться до полугода.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Сборная Украины на последних минутах упустила победу в отборе ЧМ-2022

Аксенов, который проходит в Раду после довыборов, организовывал "референдум ДНР" и имеет паспорт РФ, – Казанский

На Киевщине с разницей в неделю от COVID-19 умерли многодетные супруги

Пропагандистка РФ Стриженова упала в эфире передачи о Крыме и Голодоморе в Украине. Видео

Подозреваемого в погромах под ОП Сорда обвинили во лжи о "погибших" побратимах