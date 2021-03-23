Более 200 тыс. крымских татар могут потерять земли в оккупированном Крыму, - Чийгоз

Obozrevatel Видео 16:10, 23.03.2021 Обновлено: 23:25, 24.03.2021

Россия продолжает захватывать собственность украинцев в Крыму. Об этом рассказал народный депутат от "ЕС" Ахтем Чийгоз. По его словам, на территории оккупированного полуострова есть 300 поселений крымских татар, которые страдают от преступных действий.

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