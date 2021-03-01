Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в эфире телеканала \n\n\nOBOZREVATEL прокомментировал отчет разведки Эстонии, в котором говорится об опасности вторжения России в Украину и страны Балтии с территории Беларуси.\nПо мнению эксперта, Кремль преследует цель усиления военного потенциала на территории 'союзного государства' и планирует широкомасштабные операции, но в настоящее время нет оснований говорить об этом. Впрочем, страна-агрессор уже сегодня усиливает влияние на другие страны посредством информационного и кибервлияния, сказал Маломуж. Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в эфире телеканала \n\n\nOBOZREVATEL прокомментировал отчет разведки Эстонии, в котором говорится об опасности вторжения России в Украину и страны Балтии с территории Беларуси.\nПо мнению эксперта, Кремль преследует цель усиления военного потенциала на территории 'союзного государства' и планирует широкомасштабные операции, но в настоящее время нет оснований говорить об этом. Впрочем, страна-агрессор уже сегодня усиливает влияние на другие страны посредством информационного и кибервлияния, сказал Маломуж. Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в эфире телеканала \n\n\nOBOZREVATEL прокомментировал отчет разведки Эстонии, в котором говорится об опасности вторжения России в Украину и страны Балтии с территории Беларуси. Николай Маломуж \n\n\nOBOZREVATEL отчет разведки Эстонии По мнению эксперта, Кремль преследует цель усиления военного потенциала на территории 'союзного государства' и планирует широкомасштабные операции, но в настоящее время нет оснований говорить об этом. Впрочем, страна-агрессор уже сегодня усиливает влияние на другие страны посредством информационного и кибервлияния, сказал Маломуж.