Пауки и сверчки полностью облепили забор австралийца

Obozrevatel Видео 19:21, 24.03.2021

Сильные наводнения Австралии принесли множество пауков на задний двор местного жителя. Так они прячутся от "большой воды".

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