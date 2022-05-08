Пес Патрон получил свою первую награду

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо наградил украинских саперов. Одну из медалей получил знаменитый пес Патрон.

Патрон получил медаль "За верную службу". Награду Зеленский вручил владельцу Патрона Михаилу Ильеву. Спасатель также получил орден за мужество 3-й степени.

Когда Трюдо хотел пожать Ильеву руку, Патрон начал громко ругать. После награждения майор гражданской защиты Михаил Ильев показал награду Патрону и тот ее облизал.