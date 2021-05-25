Паспорта вакцинации, энергоэффективность на госуровне и исторический момент для украинского баскетбола - темы короткого обзора новостей
В выпуске узнаете:
Европа будет открыта для украинцев, когда появятся цифровые сертификаты о вакцинацию против COVID-19;
Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев презентует инициативы энергоэффективного хозяйствования;
"Артеку" быть! Но Каким? Перспективы развития обсудят депутаты ВСУ, во время выездного заседания профильного комитета;
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 готовится к старту олимпийской квалификации в Австрии.