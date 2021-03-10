Открытая навигация, публичное обсуждение Минздрава, победы паралимпийцев - обо всем в кратком обзоре Вячеслава Буткалюка

Приоритеты Министерства здравоохранения Украины на 2021-2022 годы сегодня обсудят в публичном формате. Организатор мероприятия – Коалиция Реанимационный Пакет Реформ.

На 2 тысячи прививок, которые уже провели в Украине в Минздрав поступило всего 185 сообщений о побочных эффектах после иммунизации. По словам Министра здравоохранения Украины Максима Степанова ни одного случая, когда вакцинация против COVID-19 привела к тяжелым последствиям, в Украине не зафиксировано.

Сегодня начинается навигация на Днепре. Решение об открытии навигации на судоходных шлюзах Днепровского каскада с 10 марта 2021 утвердили во время рабочего совещания Директората морского и речного транспорта при Министерстве инфраструктуры Украины.