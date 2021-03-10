Открытая навигация, публичное обсуждение Минздрава, победы паралимпийцев - обо всем в кратком обзоре Вячеслава Буткалюка
Приоритеты Министерства здравоохранения Украины на 2021-2022 годы сегодня обсудят в публичном формате. Организатор мероприятия – Коалиция Реанимационный Пакет Реформ.
На 2 тысячи прививок, которые уже провели в Украине в Минздрав поступило всего 185 сообщений о побочных эффектах после иммунизации. По словам Министра здравоохранения Украины Максима Степанова ни одного случая, когда вакцинация против COVID-19 привела к тяжелым последствиям, в Украине не зафиксировано.
Сегодня начинается навигация на Днепре. Решение об открытии навигации на судоходных шлюзах Днепровского каскада с 10 марта 2021 утвердили во время рабочего совещания Директората морского и речного транспорта при Министерстве инфраструктуры Украины.
Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону вернул украинских паралимпийцев к активной спортивной жизни. Только за первые два дня с 3 марта национальная сборная завоевала 8 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые награды.