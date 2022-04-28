Оружие НАТО в ВСУ, результаты переговоров 40 министров обороны на авиабазе Рамштайн, митинг в Херсоне, темы дневника войны от редакции новостей – TV

во временно оккупированном Херсоне прошел проукраинский митинг;

Оккупанты ночью обстреляли Харьковщину: трое погибших и 15 раненых;

на Днепропетровщине подразделение противовоздушной обороны ВСУ сбило российскую ракету;

артиллерия Вооруженных сил Украины разбила российскую бронетехнику в Запорожье;

министры обороны 40 государств собрались на авиабазе Рамштайн в Германии;

в Турции надеются, что встреча российского и украинского президентов состоится;