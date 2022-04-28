Оружие НАТО в ВСУ, результаты переговоров 40 министров обороны на авиабазе Рамштайн, митинг в Херсоне, темы дневника войны от редакции новостей – TV
во временно оккупированном Херсоне прошел проукраинский митинг;
Оккупанты ночью обстреляли Харьковщину: трое погибших и 15 раненых;
на Днепропетровщине подразделение противовоздушной обороны ВСУ сбило российскую ракету;
артиллерия Вооруженных сил Украины разбила российскую бронетехнику в Запорожье;
министры обороны 40 государств собрались на авиабазе Рамштайн в Германии;
в Турции надеются, что встреча российского и украинского президентов состоится;
Вооруженные Силы переходят на оружие НАТО;
Алексей Арестович объяснил когда будет контрнаступление ВСУ;
в Украине идет разминирование освобожденных территорий;
в Киеве начнут регистрировать первоклассников
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