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Оружие НАТО в ВСУ, результаты переговоров 40 министров обороны на авиабазе Рамштайн, митинг в Херсоне, темы дневника войны от редакции новостей – TV

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Смотрите в выпуске:

  • во временно оккупированном Херсоне прошел проукраинский митинг;

  • Оккупанты ночью обстреляли Харьковщину: трое погибших и 15 раненых;

  • на Днепропетровщине подразделение противовоздушной обороны ВСУ сбило российскую ракету;

  • артиллерия Вооруженных сил Украины разбила российскую бронетехнику в Запорожье;

  • министры обороны 40 государств собрались на авиабазе Рамштайн в Германии;

  • в Турции надеются, что встреча российского и украинского президентов состоится;

  • Вооруженные Силы переходят на оружие НАТО;

  • Алексей Арестович объяснил когда будет контрнаступление ВСУ;

  • в Украине идет разминирование освобожденных территорий;

  • в Киеве начнут регистрировать первоклассников

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