Украина вернула из российского плена 130 военных

Украина вернула домой 130 воинов – 126 защитников и 4 защитницы. Среди освобожденных – 45 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 25 нацгвардейцев, 23 пограничника, 21 воин Военно-морских сил Украины, восемь "терробороновцев" и восемь представителей Государственной специальной службы транспорта. Среди возвращенных – 87 защитников Мариуполя, 71 – из "Азовстали". Также возвращены наши люди, попавшие в плен в многострадальных Бахмуте и Соледаре. Самому младшему уволенному еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро исполнится 64 года.