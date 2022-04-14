Обмен пленными, удар по Москве, Пасхальные праздники, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала Краматорска увеличилось;

ВСУ взорвали мост на Харьковщине, по которому двигалась вражеская техника;

в Черниговской области тракторист взорвался на противотанковой мине и погиб;