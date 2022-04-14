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Обмен пленными, удар по Москве, Пасхальные праздники, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

 Obozrevatel
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Обмен пленными, удар по Москве, Пасхальные праздники, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

Видео под описанием:

  • обмен военнопленными – домой едут 30 наших граждан;

  • Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала Краматорска увеличилось;

  • ВСУ взорвали мост на Харьковщине, по которому двигалась вражеская техника;

  • заброшенный состав русских боеприпасов;

  • в Черниговской области тракторист взорвался на противотанковой мине и погиб;

  • станции Киевского метрополитена получат новые названия;

  • у Минобороны попросили жителей столицы немного подождать с возвращением;

  • Украина нанесет мощный ответный удар по москве, в случае атаки Киева, – Арестович;

  • военно-морские силы подтвердили, что вражеский крейсер "москва" уничтожен;

  • Единственный способ избежать голода – немедленный и всеобъемлющий МИР, – Генсек ООН;

  • Украинцы готовятся к Пасхальным праздникам.