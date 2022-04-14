Обмен пленными, удар по Москве, Пасхальные праздники, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка
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обмен военнопленными – домой едут 30 наших граждан;
Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала Краматорска увеличилось;
ВСУ взорвали мост на Харьковщине, по которому двигалась вражеская техника;
заброшенный состав русских боеприпасов;
в Черниговской области тракторист взорвался на противотанковой мине и погиб;
станции Киевского метрополитена получат новые названия;
у Минобороны попросили жителей столицы немного подождать с возвращением;
Украина нанесет мощный ответный удар по москве, в случае атаки Киева, – Арестович;
военно-морские силы подтвердили, что вражеский крейсер "москва" уничтожен;
Единственный способ избежать голода – немедленный и всеобъемлющий МИР, – Генсек ООН;
Украинцы готовятся к Пасхальным праздникам.