Обломки субмарины, отставка премьер-министра Армении, бомбардировщики США и вручения "Оскаров" – дайджест международных событий
В эти выходные в Индонезии нашли обломки пропавшей подводной лодки "KRI Nangalla-402", на борту находились 53 человека.
Армянский премьер Никол Пашинян подал в отставку, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы.
Соединенные Штаты направили в Афганистан свои бомбардировщики.
Ну, а в Лос-Анджелесе состоялось вручение главной кинопремии мира.
Обо всем этом – смотрите в международном обзоре журналистов телеканала OBOZREVATEL.