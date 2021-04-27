Обломки субмарины, отставка премьер-министра Армении, бомбардировщики США и вручения "Оскаров" – дайджест международных событий

В эти выходные в Индонезии нашли обломки пропавшей подводной лодки "KRI Nangalla-402", на борту находились 53 человека.

Армянский премьер Никол Пашинян подал в отставку, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы.

Соединенные Штаты направили в Афганистан свои бомбардировщики.

Ну, а в Лос-Анджелесе состоялось вручение главной кинопремии мира.

Обо всем этом – смотрите в международном обзоре журналистов телеканала OBOZREVATEL.