Обломки субмарины, отставка премьер-министра Армении, бомбардировщики США и вручения "Оскаров" – дайджест международных событий

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В эти выходные в Индонезии нашли обломки пропавшей подводной лодки "KRI Nangalla-402", на борту находились 53 человека.

  • Армянский премьер Никол Пашинян подал в отставку, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы.

  • Соединенные Штаты направили в Афганистан свои бомбардировщики.

  • Ну, а в Лос-Анджелесе состоялось вручение главной кинопремии мира.

Обо всем этом – смотрите в международном обзоре журналистов телеканала OBOZREVATEL.

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