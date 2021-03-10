Объединившись, сможем помешать детским и подростковым суицидам, – Вадим Васильчук

Школа, родители, правоохранительная система должны совместно противодействовать подростковым самоубийствам – об этом в эфире студии Obozrevatel рассказал председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук.

По мнению депутата Киевсовета, не может быть никаких обобщений относительно поведения детей, подростков, молодежи, ведь каждая ситуация, каждая попытка самоубийства является индивидуальной и каждый случай уникален. Также Вадим Васильчук сообщил, что существенной проблемой для столицы остается также распространение наркотических средств среди подростков.

По таким, часто "табуированным" темам, как половое воспитание, гость студии объяснил, что нужно вовремя начинать диалоги с детьми: украинцы должны получить определенную культуру воспитания в этом направлении и действовать в тандеме – школа, семья.

Также в эфире студии Obozrevatel Вадим Васильчук рассказал об основных принципах перехода киевских школ на профобразование, и о том, когда в столице может появиться вакцина от Pfizer.