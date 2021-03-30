Новый штамм, COVID-эксперимент, вакцинация бездомных – коронавирусные хроники

Новый штамм коронавируса в Чехии, COVID-эксперимент в Испании, вакцинация бездомных в Ватикане – коронавирусные хроники

Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на врачей, неизвестная ранее мутация COVID-19 не является более опасной, чем британская или южноафриканская. А все имеющиеся вакцины эффективны против нее.

А о том, как преодолевают последствия коронакризиса в других странах расскажут наши журналисты в коронавирусном обзоре.