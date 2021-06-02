Новый НПЗ, образовательный форум, туристические предпочтения украинцев – темы обзора новостей среды

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Смотрите в выпуске:

  • Новый НПЗ мог бы закрыть потребность в битуме, который сейчас покупаем в Беларуси. Офис президента ищет инвесторов для государственно-частного партнерства, чтобы совместно построить нефтеперерабатывающий завод на территории Украины;

  • Фиксировать нарушения других участников дорожного движения и направлять их в патрульную полицию для составления протоколов, - такая инновация станет возможной после усовершенствования приложения ДІЯ;

  • Во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука", участники обсудили перспективы внедрение индивидуального обучения и завершение реформы НУШ;

  • Одесса, Карпаты, Львов и юг запорожской области, – такие предпочтения украинцев, относительно отпусков. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорит, что 53% наших граждан планируют провести свой ближайший отпуск в Украине.

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