Новая волна протестов в Беларуси, Азербайджан заявил о новом обстреле со стороны Армении, стрельба в Калифорнии и разрушительный циклон в Индии - дайджест международных событий

Офис Светланы Тихановской, Координационный совет и другие демократические силы заявили о подготовке к новой волне протестов в Беларуси. Когда они состоятся, пока неизвестно.

Азербайджан заявил об обстреле своих позиций по территории Армении, есть раненый. В американском штате Калифорния произошла стрельба, а в Индии - разрушительный циклон: эвакуировали более миллиона человек. Подробнее о международных событиях - расскажут журналисты OBOZREVATEL