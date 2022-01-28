ВСУ уже научились стрелять из гранатометов NLAW
Украинские военные на полигоне во Львовской области провели стрельбы из противотанковых гранатометов NLAW. Их передала Великобритания для усиления вооруженных сил на фоне возможного наступления РФ.
Подготовка инструкторов ПТРК состоялась в кратчайшие сроки. Только за 5 дней подготовлено около 40 инструкторов ПТРК NLAW.
17 января стало известно, что Великобритания направила в Украину два военных борта с противотанковым оружием для оказания поддержки в условиях угрозы полномасштабной войны с Россией.