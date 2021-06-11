Неосторожная проверка недропользователей может спровоцировать дефицит газа на рынке Украины – Кобаль

20% рыночной цены от стоимости добытого газа идет в государство, поэтому косвенно украинцы всегда получали выгоду от добычи, - так Геннадий Кобаль прокомментировал инициативу Президента, относительно процентов от добычи недр, которые должны получать потомки.

Другая проблема, на которой акцентировал внимание эксперт по энергетическим вопросам – это то, что в предыдущие десятилетия выкуп участков недр проводится с целью перепродажи, а не разработки месторождений или фактической добычи нефти и газа. Поэтому по факту Украина имеет мощные запасы газа, но до сих пор вынуждена докупать голубое топливо за рубежом.

Также эксперт пояснил, почему в Киеве летний газовый тариф оказался выше, чем в других регионах, и как на рынок газа повлияла искусственная регуляция Кабмина.