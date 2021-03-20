Национальный локдаун в Польше и восстановление авиасообщения в Израиле – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 20:30, 20.03.2021

В Польше с субботы национальный локдаун.

В Австрии объявили о начале третьей волны пандемии "COVID-19" в стране, карантин в Португалии постепенно ослабляют, а правительство Израиля разрешило возобновить авиасообщение со всеми странами мира.

Более детально – смотрите в коронавирусном обзоре.

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