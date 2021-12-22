НАТО готов защищать Украину, Саакашвили теряет память, украинец выздоровел после Омикрона – темы кроткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

Смотрите в выпуске:

– 40 тысяч военных НАТО готовы защищать границы Украины от агрессора, в случае российского вторжения;

– в Грузии продолжается суд над экспрезидентом этой страны, Михеилом Саакашвили;

– первый больной в Украине заразившийся новым COVID-штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон" получил отрицательный ПЦР-тест;

– с космодрома Куру во Французской Гвиане стартует ракета, которая выведет на орбиту космический телескоп Джеймс Уэбб.