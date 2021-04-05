Ливни в Индонезии спровоцировали масштабные наводнения и оползни

Марина Лисничук Видео 11:54, 5.04.2021 Обновлено: 12:07, 5.04.2021

В Индонезии и Восточном Тиморе из-за обильных ливней началось наводнение и оползни, в результате которых погибли более 70 человек, еще примерно 40 числятся пропавшими без вести. Подробнее читайте по ссылке.

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