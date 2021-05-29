Миллион долларов получила жительница Огайо за вакцинацию. Вакцинную лотерею запустила и Польша

В штате Огайо (США) объявили победителей лотереи, которую устроили среди людей, которые вакцинировались от коронавируса, для продвижения кампании иммунизации населения, – сообщает CNN.

Победительницей лотереи стала 22-летняя Эбигейл Бугенске из пригорода Цинциннати. Она получит миллион долларов. Чтобы претендовать на приз, жителям Огайо должно быть не менее 18 лет.

Девушка рассказала журналистам, что на полученные деньги хочет купить подержанный автомобиль и часть выигрыша пожертвовать на благотворительность. Для детей от 12 до 17 лет разыгрывалась стипендия для колледжа. Ее выиграл 14-летний Джозеф Костелло. Губернатор штата Майк Девайн заявил, что лотерея помогла увеличить уровень вакцинации в Огайо на 45%.

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