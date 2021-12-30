Международный контекст

2021 год в контексте внешнеполитического курса Украины запомнился продолжением эскалации в отношениях с Россией, новой угрозой со стороны новоиспеченного союзника Кремля – режима Александра Лукашенко в Беларуси, отсутствием прогресса в решении вопроса деоккупации Донбасса. Процесс переговоров в рамках Нормандского формата – фактически заблокирован Россией, равно как и отсутствует прогресс в выполнении хотя бы первого пункта "Минских соглашений" – прекращение огня.

Были и успехи – Украина наладила диалог с США и усилила сотрудничество с НАТО, запустила дипломатические усилия в направлении деоккупации Крыма – Крымскую платформу. Наше государство не потеряло поддержки Запада, зарекомендовало себя как надежный партнер и усилило сотрудничество с дружественными восточноевропейскими странами. К тому же удалось выйти на новый уровень отношений с Турцией и Великобританией.

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