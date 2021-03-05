Марш женщин, Святая София и затяжной уикенд - темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

8 марта этого года выпадает на понедельник. Таким образом, в начале марта предусмотрено три выходных дня - с 6 по 8 марта.

"Права женщин - все еще хрупкое достижение" - это один из месседжей организаторов ежегодного марша женщин. На этот раз 8 марта феминистки поднимают тему влияния пандемии COVID-19 на женщин.