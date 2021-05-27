Мальта стала первой страной в ЕС, где сформирован коллективный иммунитет к "COVID-19, – коронавирусные хроники

235

В Великобритании умер Уильям Шекспир. Он стал первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса.

Шекспиру был 81 год, его смерть не связана с вакцинацией. В госпитале заявили, что мужчина умер от инсульта. Его жена Джой рассказала, что Уильям был очень благодарен за возможность одним из первых в мире получить прививку. Шекспир получил вакцину "Pfizer-BioNTech" в декабре прошлого года в Университетской клинике "Coventry".

Больше о мировуй войне с вирусом - далее в обзоре журналистов OBOZREVATEL

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Новости Obozrevatel TVЭфиры Obozrevatel TVОбозреватель TVКоронавирус

Топ видео