В Великобритании умер Уильям Шекспир. Он стал первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса.

Шекспиру был 81 год, его смерть не связана с вакцинацией. В госпитале заявили, что мужчина умер от инсульта. Его жена Джой рассказала, что Уильям был очень благодарен за возможность одним из первых в мире получить прививку. Шекспир получил вакцину "Pfizer-BioNTech" в декабре прошлого года в Университетской клинике "Coventry".

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