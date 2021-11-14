Максим Голенко предложит украинцам микс драмы и оперы в постановке "Амадеус"

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Сочетание стандартов музыкально-драматического театра и оперетты позволит украинцам по-новому взглянуть на классическое произведение "Амадеус".

Премьера состоится 9-10 декабря в Национальной оперетте Украины. Об этом в эфире проекта TheGuest рассказал один из самых резонансных режиссеров Украины Максим Голенко.

  • Голенко рассказал о репетиционных моментах драматической оперы "Амадеус"

  • Главные герои будущей премьеры – Дмитрий Вивчарюк, который исполнит роль Амадея Моцарта и Марк Дробот, который предстанет перед зрителями в образе композитора Антонио Сальери.

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