Лучшие живые выступления года на сцене ShowOboz TOP-10 и рождественский сюрприз от Сергея Мироненко!
Ведущие, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО готовы показать лучшие выступления звезд за прошлый год на сцене ShowOboz TOP-10!
Звездный гость – Сергей Мироненко представил общий с Ириной Билык клип "ОТПУСТИ", выступил вживую с треком "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" и попробовал себя в новом жанре в челлендже от ведущих!
АННА ТРИНЧЕР – МЕТЕЛИКИ
TO-MA – ДЖИМ БИМ
SEMYOKHINA – ДА НУ ТЕБЯ
ІРИНА БІЛИК & СЕРГІЙ МИРОНЕНКО – ОТПУСТИ
СЕРГІЙ МИРОНЕНКО – ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО