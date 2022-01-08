Лучшие живые выступления года на сцене ShowOboz TOP-10 и рождественский сюрприз от Сергея Мироненко!

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Ведущие, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО готовы показать лучшие выступления звезд за прошлый год на сцене ShowOboz TOP-10!

Звездный гость – Сергей Мироненко представил общий с Ириной Билык клип "ОТПУСТИ", выступил вживую с треком "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" и попробовал себя в новом жанре в челлендже от ведущих!

  • АННА ТРИНЧЕР – МЕТЕЛИКИ

  • TO-MA – ДЖИМ БИМ

  • SEMYOKHINA – ДА НУ ТЕБЯ

  • ІРИНА БІЛИК & СЕРГІЙ МИРОНЕНКО – ОТПУСТИ

  • СЕРГІЙ МИРОНЕНКО – ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

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