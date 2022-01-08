Лучшие живые выступления года на сцене ShowOboz TOP-10 и рождественский сюрприз от Сергея Мироненко!

Ведущие, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО готовы показать лучшие выступления звезд за прошлый год на сцене ShowOboz TOP-10!

Звездный гость – Сергей Мироненко представил общий с Ириной Билык клип "ОТПУСТИ", выступил вживую с треком "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" и попробовал себя в новом жанре в челлендже от ведущих!