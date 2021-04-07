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Локдаун заставил людей больше двигаться, также удвоилось количество авто на дорогах
7.04.2021 14:00
Что нужно знать о вакцинации против COVID-19
Записаться на вакцинацию:
Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
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