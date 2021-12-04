LOBODA vs NK, горячая премьера от НЕВИН и громкий скандал с беременной в ShowOboz TOP-10!
Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО, объявили лучшие клипы и песни минувшей недели по версии TopHit.UA!
Звездный гость – певец НЕВИН представил новую песню и лирическое видео, а также поделился сокровенным. Понравится ли ему сюрприз от беременной девушки прямо в студии? Смотрите выпуск ShowOboz TOP-10!
В перечне лучших клипов и песен недели:
10. BIG BABY TAPE & KIZARU - 99 PROBLEMS
9. ЛЮСЯ ЧЕБОТИНА - СОЛНЦЕ МОНАКО
8. NK - КРАСНОЕ ВИНО
7. LOBODA – AMERICANO
6. GALIBRI & MAVIK - ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ
5. HAMMALI & NAVAI & JAH KHALIB - БОЖЕ, КАК ЗАВИДУЮ
Видео дня
4. ГРИГОРИЙ ЛЕПС - ЗАРАЗА
3. WELLBOY - ВИШНИ
2. WELLBOY - ГУСИ
1. MINELLI - RAMPAMPAM