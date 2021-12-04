LOBODA vs NK, горячая премьера от НЕВИН и громкий скандал с беременной в ShowOboz TOP-10!

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Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО, объявили лучшие клипы и песни минувшей недели по версии TopHit.UA!

Звездный гость – певец НЕВИН представил новую песню и лирическое видео, а также поделился сокровенным. Понравится ли ему сюрприз от беременной девушки прямо в студии? Смотрите выпуск ShowOboz TOP-10!

В перечне лучших клипов и песен недели:

  • 10. BIG BABY TAPE & KIZARU - 99 PROBLEMS

  • 9. ЛЮСЯ ЧЕБОТИНА - СОЛНЦЕ МОНАКО

  • 8. NK - КРАСНОЕ ВИНО

  • 7. LOBODA – AMERICANO

  • 6. GALIBRI & MAVIK - ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ

  • 5. HAMMALI & NAVAI & JAH KHALIB - БОЖЕ, КАК ЗАВИДУЮ

Видео дня

  • 4. ГРИГОРИЙ ЛЕПС - ЗАРАЗА

  • 3. WELLBOY - ВИШНИ

  • 2. WELLBOY - ГУСИ

  • 1. MINELLI - RAMPAMPAM

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