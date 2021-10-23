LOBODA vs INSTASAMKA и горячая премьера от RINA RI в ShowOboz TOP-10
Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО, готовы показать лучшие клипы и песни минувшей недели по версии TopHit.UA!
Звездная гостья - успешная модель, обладательница главных корон и престижных титулов на Международных и Всеукраинских конкурсах красоты, певица RINA RI рассказала о старте певческой карьеры, презентовала клип и выступила вживую в студии!
В перечне лучших клипов и песен недели:
10. KALUSH FEAT. SKOFKA – ДОДОМУ
9. JERRY HEIL - ТУК-ТУК-ТУК
8. NK - КРАСНОЕ ВИНО
7. INSTASAMKA – JUICY
6. ХАБИБ - ЯГОДА МАЛИНКА
Видео дня
5. LOBODA – AMERICANO
4. HAMMALI & NAVAI - ПТИЧКА
3. GALIBRI & MAVIK - ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ
2. WELLBOY – ГУСИ
1. MINELLI - RAMPAMPAM