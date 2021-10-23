LOBODA vs INSTASAMKA и горячая премьера от RINA RI в ShowOboz TOP-10

Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО, готовы показать лучшие клипы и песни минувшей недели по версии TopHit.UA!

Звездная гостья - успешная модель, обладательница главных корон и престижных титулов на Международных и Всеукраинских конкурсах красоты, певица RINA RI рассказала о старте певческой карьеры, презентовала клип и выступила вживую в студии!

В перечне лучших клипов и песен недели:

10. KALUSH FEAT. SKOFKA – ДОДОМУ

9. JERRY HEIL - ТУК-ТУК-ТУК

8. NK - КРАСНОЕ ВИНО

7. INSTASAMKA – JUICY

6. ХАБИБ - ЯГОДА МАЛИНКА

Видео дня

5. LOBODA – AMERICANO

4. HAMMALI & NAVAI - ПТИЧКА

3. GALIBRI & MAVIK - ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ

2. WELLBOY – ГУСИ

1. MINELLI - RAMPAMPAM