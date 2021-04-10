Российский МиГ-31 подняли для перехвата американского самолета

София Закревская Видео 11:43, 10.04.2021 Обновлено: 11:45, 10.04.2021

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в небо для того, чтобы перехватить над Тихим океаном американский разведывательный самолет RC-135, заявили в Минобороны РФ.

Комментировать
Видео

Смотрите также

На фирму "охранников Медведчука" нагрянула полиция. Фото

МИД РФ "напугал" масштабной эскалацией в случае вступления Украины в НАТО

Зеленский наградил медика ВСУ, вынесшую на себе раненого побратима из-под обстрела

На Харьковщине простились с убитым на Донбассе воином. Фото

Зеленский записал новый ролик из зоны ООС об эскалации на Донбассе