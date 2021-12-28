Без российских деталей: в Киеве показали первый серийный Ан-178

В Киеве во вторник, 28 декабря, на госпредприятии "Антонова" был представлен первый серийный самолет Ан-178.

Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р построен в рамках государственного контракта на три самолета Ан-178 для Вооруженных сил Украины. Он предназначен для проведения лётных сертификационных испытаний.

Ан-178 разработан ДП Антонов и является дальнейшим развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148/Ан-158.

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