Лекарства от COVID-19, выход Нидерландов с 4-месячного локдауна, ослабление карантина в Португалии и экспериментальный концерт в Барселоне – коронавирусные хроники

"Pfizer" обещает таблетки от коронавируса уже до конца года

Нидерланды выходят с 4-месячного локдауна: заработают магазины и рестораны, в Португалии тоже ослабляют карантин, а экспериментальный концерт в Испании, в котором приняли участие 5000 человек, оказался почти удачным.

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