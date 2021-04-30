Лекарства от COVID-19, выход Нидерландов с 4-месячного локдауна, ослабление карантина в Португалии и экспериментальный концерт в Барселоне – коронавирусные хроники
"Pfizer" обещает таблетки от коронавируса уже до конца года
Нидерланды выходят с 4-месячного локдауна: заработают магазины и рестораны, в Португалии тоже ослабляют карантин, а экспериментальный концерт в Испании, в котором приняли участие 5000 человек, оказался почти удачным.
Более детально об этих новостях – в коронавирусном обзоре журналистов OBOZREVATEL