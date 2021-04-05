"Квартал 95" проигнорировал масочный режим на концерте

София Ковнир Видео 16:05, 5.04.2021 Обновлено: 16:09, 5.04.2021

В сети показали видео, на котором видно, как на концерте юмористического шоу "Вечерний квартал" в Авдеевке 11 марта актеры студии "Квартал 95" засветились без масок и не соблюдали дистанцию. Подробности читайте по ссылке.

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