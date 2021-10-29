Красные зоны Украины, зимнее время и вечер баскетбола – темы краткого обзора новостей
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– 30 октября Болгария закроет въезд для украинцев. Мы попали в список стран с высоким уровнем заражения коронавирусом.
– по состоянию на 29 октября в желтой зоне эпидемической опасности находятся две области – Закарпатская и Кировоградская, Киев и 14 регионов отнесены к оранжевой зоне эпиднебезопасности, восемь регионов – в красной;
– в Украине с начала кампании по вакцинации от COVID-19 сделано более 17 млн прививок. Больше вакцинированных украинцев в Киеве и Киевской области;
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– каждая страна-союзник США должна отменить ограничения на поставку оружия Украине. Так считает помощница главы Пентагона по делам России и Украины;
– сегодня команды высшей лиги баскетбола будут играть матчи регулярного чемпионата. 9-й тур.