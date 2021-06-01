Ковидный эксперимент во Франции и протесты в Бразилии: люди требуют вакцин и импичмента президента – коронавирусные хроники

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Украина отправила в Индию гуманитарную помощь для борьбы с пандемией "COVID-19". Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС. Первый рейс доставил 184 кислородных концентратора.

Вторым рейсом будет передано еще 216, – говорится в сообщении. В стране продолжается масштабная вспышка коронавируса. Почти ежедневно регистрируют более 200 тысяч новых больных. Медицинская система перегружена, в стационарах и импровизированных госпиталях особенно не хватает кислорода.

О том, как за рубежом преодолевают коронавирусный кризис – расскажут дальше корреспонденты OBOZREVATEL

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