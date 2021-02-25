Коронавирус отступает, украинцев вакцинируют, курорты ждут - основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка
Основные темы краткого обзора новостей:
Окончание пандемии коронавируса можно ожидать в начале 2022 года, - такое предположение высказал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.
В мире, с начала пандемии, заразились почти 113 миллиона человек, а жертвами COVID-19 стали более 2,4 миллиона пациентов.
В Украине активировалась прививочная кампания.
Первым, прививку от COVID-19 получил врач-реаниматолог с Черкасс Евгений Горенко.
Украина направила в Европейский суд по правам человека новую жалобу по факту противоправных действий и террористических покушений, убийств со стороны России.
Активисты, поддерживающие экслидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка анонсировали очередной протест.