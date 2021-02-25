Коронавирус отступает, украинцев вакцинируют, курорты ждут - основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

Основные темы краткого обзора новостей:

Окончание пандемии коронавируса можно ожидать в начале 2022 года, - такое предположение высказал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.

В мире, с начала пандемии, заразились почти 113 миллиона человек, а жертвами COVID-19 стали более 2,4 миллиона пациентов.

В Украине активировалась прививочная кампания.

Первым, прививку от COVID-19 получил врач-реаниматолог с Черкасс Евгений Горенко.

Украина направила в Европейский суд по правам человека новую жалобу по факту противоправных действий и террористических покушений, убийств со стороны России.