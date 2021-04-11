На Киевщине разрушается уникальная усадьба семейства фон Мекк

Уникальный парково-усадебный комплекc "железнодорожных королей" времен Российской империи фон Мекков находится в аварийном состоянии.

Дом построен в селе Копылов Макаровского района Киевской области, всего в 40 км от столицы.

Усадьба возводился, как летняя деревянная дача в стиле "дачный модерн" в 1888 году. Имеет два этажа, мансарду и небольшую террасу. Вокруг дома был разбит парк площадью 9 га, работал конезавод, молочная ферма, мельница, водонапорная башня и розарий.

В течение почти века здесь размещались: агрономическая школа, немецкий штаб в годы Второй мировой войны, военный госпиталь. До 1954-го в этом помещении располагалась больница, а затем - школа, сельсовет и детский лагерь.

Из середины 2000-х усадьба закрыта и фактически разрушена.