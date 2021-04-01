Карантин выходного дня в Турции и вакцина для 104-летней румынки – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 08:00, 1.04.2021 Обновлено: 08:05, 1.04.2021

Польша изменила правила въезда для иностранцев через неутешительную ситуацию с коронавирусом.

В Турции хотят ввести комендантский час и вернуть карантин выходного дня, а в Румынии привили 104-летнюю женщину.

Все подробности - в коронавирусном обзоре.

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