Карантин, 30 центров массовой вакцинации и запуск электронного больничного – основные темы выпуска новостей
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Правительство решило ослабить карантинные ограничения. Сегодня соответсвующее решение вступает в действие;
12-13 июня более 30 центров массовой вакцинации будут работать в городах 13 областей Украины и в Киеве;
Дополнительные 20 миллионов доз вакцины против COVID-19 получим от Германии в рамках европейского механизма защиты COVAX;
Запуск электронного больничного позволит ускорить погашение задолженности по страховым выплатам, – Евгений Котик.
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