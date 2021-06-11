Карантин, 30 центров массовой вакцинации и запуск электронного больничного – основные темы выпуска новостей

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  • Правительство решило ослабить карантинные ограничения. Сегодня соответсвующее решение вступает в действие;

  • 12-13 июня более 30 центров массовой вакцинации будут работать в городах 13 областей Украины и в Киеве;

  • Дополнительные 20 миллионов доз вакцины против COVID-19 получим от Германии в рамках европейского механизма защиты COVAX;

  • Запуск электронного больничного позволит ускорить погашение задолженности по страховым выплатам, – Евгений Котик.

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