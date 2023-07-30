В Патрульной полиции Украины показали первые кадры вражеского удара по Сумам и рассказали о подробностях атаки.

"Вчера вечером, около 20 часов, враг нанес ракетный удар по одному из учебных заведений в Сумах, нанеся значительные разрушения 4-х этажному зданию. Предварительно известно, что в результате террористической атаки два человека погибли и еще 20, с травмами разной степени тяжести , обратились за помощью в больницу", – говорится в сообщении.