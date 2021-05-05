Под Одессой разыскивают догхантера: мужчина якобы "развлекался", убивая собак

В Белгород-Днестровском Одесской области неизвестный мужчина убил дворового пса и якобы выбросил тело за гаражи, также его подозревают в ранении другого собаки.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Ху*вая Одесса" . Она уже вызвала резонанс в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оба животных были любимцами всего двора, за счет волонтеров привиты и стерилизованы.

"Пасха, пьяная особь, в целях "развлекухи", расправился над стерилизованными и привитыми всеми любимыми хвостиками! Шарика убили, Линду ранили, не можем найти. Заявление в полицию написано!" — написали авторы публикации.

По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.299 УК Украины. Подозреваемому грозит ограничение свободы до трех лет.

Тем временем, пользователи социальных сетей активно обсуждают произошедшее и просят неравнодушных людей оказывать любую посильную помощь следствию, чтобы злоумышленник не остался безнаказанным.