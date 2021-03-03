Степанов рассказал о самочувствии Зеленского после прививки от COVID-19

После вакцинации от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя прекрасно, осложнений от прививки нет.\nОб этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что говорил с гарантом вечером 2 марта.\nНовость читать тут. После вакцинации от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя прекрасно, осложнений от прививки нет.\nОб этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что говорил с гарантом вечером 2 марта.\nНовость читать тут. После вакцинации от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя прекрасно, осложнений от прививки нет. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что говорил с гарантом вечером 2 марта. Новость читать тут. тут