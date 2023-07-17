Андрей Юсов сказал, кто причастен к взрывам на Крымском мосту

События, которые в последнее время происходят с логистикой российских войск, приближают победу Украины в войне, развязанной РФ. Оккупационная власть Кремля, незаконно аннексировавшая полуостров Крым в 2014 году, в ответе за ситуацию с Керченским мостом, которая случилась в понедельник, 17 июля.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, причастным за взрывы на мосту является лично президент РФ Владимир Путин и сторонники его захватнического режима.