Денис "Редис" Прокопенко дал первый комментарий по возвращении из плена

В субботу, 8 июля, украинские военные, которые руководили обороной "Азовстали" в Мариуполе весной прошлого года, Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега вернулись в Украину. До сих пор "Рэдис", "Калина", "Волына" и другие лидеры защитников "Азовстали" находились в Турции. Теперь они вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским побывали во Львове. Там "Рэдис" уже дал первый комментарий по возвращении из плена.