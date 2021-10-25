В США почтили память убитой Галины Гатчинс: все подробности

Операторка Галина Гатчинс погибла от пули, которую выпустил из реквизитного пистолета американский киноактер Алек Болдуин. 24 октября в Лос-Анджелесе прошел памятное мероприятие в честь погибшей.

Инцидент с убийством украинки произошел на ранчо ''Бонанза-Крик'' во время съемок вестерна "Ржавчина" 22 октября. Болдуин выстрелил из раритетного пистолета ''Кольт'', который ему дали реквизиторы съемочной группы.

Как прошло прощание – читайте здесь.