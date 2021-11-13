Группа нелегалов прорвала белорусскую границу, стихийный удар на Шри-Ланке, смертельные паводки в Индии и самый продолжительный из всех приговоров вынесли одному из первых участников штурма Капитолия – дайджест международных событий

Группа мигрантов прорвала белорусскую границу. Шри-Ланка страдает наводнениями и оползнями, там есть погибшие. Без жертв не обошлось и в Индии. А в Америке одному из первых участников штурма Капитолия вынесли самый продолжительный из всех приговоров по этому делу.

Артем Каня расскажет больше.