Группа нелегалов прорвала белорусскую границу, стихийный удар на Шри-Ланке, смертельные паводки в Индии и самый продолжительный из всех приговоров вынесли одному из первых участников штурма Капитолия – дайджест международных событий

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Группа мигрантов прорвала белорусскую границу. Шри-Ланка страдает наводнениями и оползнями, там есть погибшие. Без жертв не обошлось и в Индии. А в Америке одному из первых участников штурма Капитолия вынесли самый продолжительный из всех приговоров по этому делу.

Артем Каня расскажет больше.

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