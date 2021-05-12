Греция будет принимать вакцинированных туристов с 15 мая а Индия продолжает вести борьбу с самой страшной вспышкой ковида – коронавирусные хроники
ВОЗ отмечает, что почти 10 стран, преимущественно африканских, все еще ждут получения вакцины от коронавируса.
Среди них в очереди за препаратами стоят: Чад, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея и Танзания.
ВОЗ также сообщили, что задержки и нехватка вакцин заставляют африканские страны еще больше отставать от остальных стран мира в рамках развертывания вакцинации против "COVID-19".
Ну, а о том, как другие страны справляются с реалиями коронавируса – смотрите далее в коронавирусном обзореOBOZREVATEL