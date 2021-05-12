Греция будет принимать вакцинированных туристов с 15 мая а Индия продолжает вести борьбу с самой страшной вспышкой ковида – коронавирусные хроники

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ВОЗ отмечает, что почти 10 стран, преимущественно африканских, все еще ждут получения вакцины от коронавируса.

Среди них в очереди за препаратами стоят: Чад, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея и Танзания.

ВОЗ также сообщили, что задержки и нехватка вакцин заставляют африканские страны еще больше отставать от остальных стран мира в рамках развертывания вакцинации против "COVID-19".

Ну, а о том, как другие страны справляются с реалиями коронавируса – смотрите далее в коронавирусном обзореOBOZREVATEL

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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