Греция будет принимать вакцинированных туристов с 15 мая а Индия продолжает вести борьбу с самой страшной вспышкой ковида – коронавирусные хроники

ВОЗ отмечает, что почти 10 стран, преимущественно африканских, все еще ждут получения вакцины от коронавируса.

Среди них в очереди за препаратами стоят: Чад, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея и Танзания.

ВОЗ также сообщили, что задержки и нехватка вакцин заставляют африканские страны еще больше отставать от остальных стран мира в рамках развертывания вакцинации против "COVID-19".

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