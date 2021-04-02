Российские вертолеты засекли недалеко от территории Украины

Виктория Довгань Видео 13:01, 2.04.2021 Обновлено: 13:01, 2.04.2021

Российские вертолеты снова устроили провокационные полеты недалеко от Украины. Они специально сохранили дистанцию от границы.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Арахамия извинился за нардепа Колесник: никто сваливать из Украины не будет. Видео

В больнице Запорожья у людей с инвалидностью вымогали по полмиллиона за бесплатные операции

"Галя" против коронавируса: как в Киеве строят метро на Виноградарь. Эксклюзивные фото и видео

В Украине продают колбасу с червями: известный мясокомбинат "попался" дважды. Видео

Зинченко на украинском языке от имени сборной сделал заявление после матчей отбора ЧМ-2022