Фотограф в Исландии расплавил дрон ради кадров извержения вулкана

Юрий Сергиенко Видео 02:43, 28.03.2021 Обновлено: 02:50, 28.03.2021
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